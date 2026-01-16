Hajduk u problemima pred nastavak sezone, nezamjenjivi igrač još uvijek nije spreman

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

Nastavljaju se problemi za Hajduk glede povratka Rokasa Pukštasa koji još uvijek nije spreman.

Kalvarija Rokasa Pukštasa, 21-godišnjeg američkog reprezentativca i veznjaka Hajduka, i dalje traje, prenosi Germanijak. Pukštas od kraja studenoga liječi ozljedu gležnja, trenira po posebnom programu i još nije spreman za povratak u puni trenažni proces momčadi. Zbog toga neće nastupiti ni u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Širokog na Poljudu, devet dana prije početka proljetnog dijela sezone.

Ozljedu je zadobio uoči prvenstvenog dvoboja s Varaždinom. Iako je započeo zimske pripreme, Pukštas još uvijek ne sudjeluje u regularnim treninzima s prvom momčadi. Sve je izglednije da, bez minutaže u pripremnim utakmicama, neće biti u kadru trenera Gonzala Garcije ni za proljetnu premijeru protiv Istre 1961.

Pukštas je do ozljede bio jedan od ključnih igrača Hajduka. U jesenskom dijelu sezone upisao je 13 nastupa i postigao četiri pogotka, potvrdivši status nositelja igre. Trener Garcia pronašao mu je idealnu poziciju – ‘polušpicu’ iza napadača – na kojoj je Amerikanac postao igrač odluke, energičan u defenzivnim zadacima i konkretan u napadu.

Od ozljede je prošlo gotovo 50 dana, a povratak u igru još uvijek nema jasan datum. U trenutku kada su se pojavile spekulacije o potencijalnom transferu Hajduka i usmenim ponudama do osam milijuna eura, Pukštas je ponovno primoran na oporavak i restart karijere. Njegov izostanak trenutačno predstavlja najveći hendikep za Garciju.

Povratak Šarlije za završni test protiv Širokog je dobra vijest, a Silić je uspješno zamijenio Ivušića, no igrač s karakteristikama Pukštasa trenutačno nedostaje u kadru Hajduka.