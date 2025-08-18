Hajduk: Osuđujemo bilo kakav oblik ponašanja koji može ugroziti sigurnost igrača i navijača

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Splitski klub objavio je priopćenje povodom nedavnih incidenata s navijačima.

Hajduk je u 3. kolu SuperSport HNL-a uvjerljivo svladao Slaven Belupo 3:0, no utakmicu su obilježili potezi s tribina. Torcida je od početka, zbog novog europskog debakla splitskog kluba, bojkotirala navijanje i transparente, a jedino što se čulo bili su topovski udari.

U 20. minuti razvili su transparent s oštrom porukom igračima, nakon čega je uslijedilo skandiranje “Srami se, Hajduče”.

Po završetku susreta igrači su krenuli pred sjevernu tribinu kako bi pozdravili navijače, no umjesto podrške uslijedila je masovna bakljada, pri čemu su baklje padale na teren i natjerale igrače da se povuku prema centru.

Napetosti su se nastavile i jutro poslije. U jednom splitskom kafiću huligan je verbalno napao veznjaka Anthonyja Kalika te ga na kraju i pljunuo što je izazvalu reakciju Hajdukova klupska vrha:

“Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača na stadionu, ali i izvan njega”, poručili su iz splitskog kluba.

“Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem Klubu. Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo kao Klub raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje, kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka”, stoji u priopćenju splitskog kluba.