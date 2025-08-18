Skandal u Splitu: Huligan napao Kalika, prijetio mu je i pljunuo na njega

Podijeli :

Jutros se dogodio incident u Splitu.

Splitski Hajduk ponovno se našao u središtu skandala, ali ovoga puta izvan travnjaka. Jutros je u jednom kafiću fizički i verbalno napadnut veznjak Anthony Kalik.

Na snimci incidenta vidi se kako nepoznati huligan prilazi igraču, viče mu u lice i prijeti razbijanjem zuba. Kada se Kalik okrenuo i pokušao udaljiti, napadač ga je pljunuo.

“Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio Kaliku da će mu izbiti zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo”, ispričao je svjedok za 24sata.

Hajduk se zasad nije oglasio o događaju.

Ovaj napad dolazi u trenutku kada su tenzije između Torcide i igrača na vrhuncu. Iako je Hajduk jučer na Poljudu uvjerljivo svladao Slaven Belupo 3:0, sjeverna tribina većim je dijelom šutjela, uz povremene topovske udare i transparent kojim se proziva momčad zbog neuspjeha u Europi. Uslijedilo je i skandiranje “Srami se, Hajduče”, a kraj utakmice obilježila je bakljada koja je igrače natjerala da se povuku s rubova igrališta.

Uzrok tenzija je novi blijedi nastup Hajduka u kvalifikacijama za europska natjecanja. Podsjetimo, iako su Splićani bili veliki favoriti te na uzvrat u Tiranu putovali s prednošću od 2:1, nisu prošli u play-off Konferencijske lige.