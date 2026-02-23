‘Hajduk nije napravio šansu i bilo bi iznenađenje da Dinamo ne bude prvi’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Legendarni hrvatski trener Branko Ivanković u razgovoru za Sport Klub analizirao je 23. kolo SuperSport HNL-a, s posebnim naglaskom na uvjerljivu pobjedu Dinama u Varaždinu (0:4), susret kojem je i osobno svjedočio s tribina. Iskusni trener osvrnuo se i na Jadranski derbi u kojem je Hajduk minimalno svladao Rijeku (1:0), ali i na sve težu situaciju u Osijeku, klubu koji se, umjesto borbe za vrh, suočava s neugodnom realnošću i prijetnjom borbe za ostanak.

Gospodine Ivankoviću, jesu li za vas rezultati posljednjeg kola HNL-a očekivani?

“Pa gledajte, rekao bih da su očekivani rezultati u ovom kolu. Naravno, uvijek postoji neka varijanta da može biti malo drugačije, ali realno je ipak Hajduk u utakmicu s Rijekom ušao kao favorit. Bez obzira na to što je Rijeka igrala u četvrtak, ta utakmica je dodatni razlog favoriziranosti Hajduka. Ali isto tako treba biti jasno da je Hajduk vrlo, vrlo teško pobijedio Rijeku. S tim da su dvije šanse koje je Rijeka imala u situacijama s igračem manje mogle odlučiti sve. Tako da to nije iznenađenje.

Ali ono što mene prije svega jako brine jest da sama igra nije bila na razini kakvu očekujem od Hajduka, kakvu očekujem u takvom derbiju. Tu je jedno moje razočaranje. Gotovo se usudim reći da Hajduk nije napravio šansu, nego je to sve bilo nekako nabacivanje lopte u bunar.

Tako se još jednom se pokazalo da naše momčadi u HNL-u, kad je protivnik u bloku i kad ima postavljenu obranu, vrlo, vrlo teško dolaze do situacija i šansi. Nedostaju nam igrači jaki jedan na jedan, nedostaje nam kombinatorika. To je bila hrpa nabacivanja od kojih je teško očekivati da budu efektivna.”

Prije je to prolazilo kod Hajduka kad je Marko Livaja bio u top formi. Sada više nije ili mu ne odgovara sustav igre. U čemu je problem?

“Ne bih govorio o formi. Čim se kaže da Marko Livaja nije u formi, moramo znati da on već godinu dana ima dosta problema s ozljedama i svim tim perifernim stvarima. Drugo, Livaja isto, kad je momčad u bloku i kad je postavljena obrana, vrlo teško pronalazi rješenja.

Sreća je za Hajduk da imaju Livaju i Rebića, koji imaju te kapacitete i mogu raditi razliku u odnosu na protivnika. Ali isto tako Hajduk ima velik broj mladih igrača koji se često, u toj silnoj želji, pokažu brzopletima.

Rezultat je za Hajduk očekivan, sjajan rezultat, jer jasno je da se čekaju nove utakmice i važno je držati korak s Dinamom.”

Nekoliko riječi o igri Rijeke. Dobro su izgledali u derbiju na Poljudu obzirom na probleme koje su imali?

“Naravno, ostali su rano bez igrača, to se uvijek događa. Ali Rijeka je imala jednu dobru fazu igre, pogotovo kad su imali igrača manje. Imali su dvije jako izrazite šanse u kojima je golman fenomenalno reagirao i obranio. Da je taj gol bio zabijen, pitanje je kako bi utakmica završila. Dakle, Rijeka se ni s igračem manje nije predavala i pokušavala je ugroziti protivnika i doći do rezultata. To je čest fenomen kad ostaneš bez jednog igrača nekako dolazi do homogenizacije. Vrlo često takve momčadi znaju iznenaditi protivnika.”

Rijeka brutalno ‘spustila’ Siguru nakon što je izjavio da ‘igrači Rijeke vjeruju da je nevin’ Marešić asistirao za pobjedu u debiju pa poručio: ‘Mislim da smo Livaja i ja dobro krenuli’

Bili ste u Varaždinu na utakmici protiv Dinama. Kako ste vidjeli tu uvjerljivu pobjedu?

“Da, bio sam na utakmici. Prvo poluvrijeme bilo je vrlo loše, prije svega mislim na Dinamo. Očekuješ da Dinamo ima dominaciju i kvalitetu. Ljudi u klubu su svjesni da ako nemaš dugu klupu, teško je očekivati rezultate na tri fronta. Dinamo ima dugu klupu i zato može mijenjati, miksati, staviti igrače na klupu, a da se to ne osjeti u igri.

Razočaranje je prije svega prvo poluvrijeme, gdje praktički nisu napravili šansu, a jedina šansa ispala je iz nespretnosti igrača Varaždina. Očekujem da Dinamo i protiv Varaždina, i protiv svake momčadi, u poluvremenu napravi tri ili četiri šanse. Ne moraju zabiti gol, ali šanse i igra donose rezultate.

Prvo poluvrijeme bilo je loše, bez agresivnosti, bez dubine, bez okomitosti, bez lažnjaka i bez onoga što se očekuje. Dinamo, uz sve obaveze i borbu za prvo mjesto, mora pokazati određenu atraktivnost. To se očekuje od takvih europskih momčadi.”

Jesu li se možda potrošili protiv Genka pa je u pitanju umor?

“Sve ja to razumijem, ali ne volim stalno tražiti opravdanje u nekakvim stvarima tipa umora. Nekad su se mijenjala tri igrača, danas se mijenja pet. Dakle, gotovo pola momčadi se mijenja.

OK, neki mogu biti umorni, ali 70 posto igrača ne može biti umorno. Nakon tri dana moraju se regenerirati i biti spremni za novu utakmicu. Pet igrača se mijenja tijekom utakmice, netko prije, netko poslije. Taj dio se može rasporediti i drugačije posložiti.

Zato ne prihvaćam varijantu da su igrači umorni. Jesu malo umorni, ali profesionalci su i moraju voditi računa. Svi oni dobro treniraju, ali problem je drugi. Zašto igrači ne napreduju? Problem je kako žive, kako se ponašaju, kako reagiraju poslije treninga i utakmice. Uz sve to pitanje je pripremaju li se za utakmice, da li kvalitetno spavaju, odmaraju i jedu?”

Kako ste vi to kao trener uspijevali kontrolirati u klubovima u kojima ste radili?

“To je bilo na dnevnoj razini, između trenera i igrača, stalno upozoravanje. Ne može igrač biti kvalitetan na treningu sat i pol, dva, a nakon toga pet sati sjediti u kafiću. Sigurno toga ima, negdje više, negdje manje. Jasno je da su to mladi ljudi koji žele izaći. Ali odmor je jednako važan kao i trening. U fazi odmora akumuliraš snagu.

Ako nakon treninga opet ideš van, pa tri-četiri sata nisi doma, ne odmaraš se, nešto popiješ, pa opet navečer ideš van.. E to nije priprema za ono što je najbitnije. A to su trening i način života nakon njega.”

Debitirao za Dinamo i nakon minutu asistirao, Zajc mu se javio duhovitim komentarom Nikom u klubu nije rekao da je ozlijeđen, sad je otpao za uzvrat s Genkom

Osijek u sljedećem kolu igra kod kuće protiv Vukovara koji je ispred njih tri boda. Kako komentirate poziciju u kojoj su se našli?

“Moram priznati da sam tužan zbog Osijeka koji spada među četiri najveća kluba Hrvatske, uz Rijeku, Dinamo i Hajduk. Došao je u situaciju umjesto da se bori za vrh, sad se grčevito bori za ostanak.

Sigurno imaju kadar koji ne zaslužuje tu poziciju na ljestvici. Gledao sam prvih šest ili sedam utakmica Osijeka gdje rezultatski nisu napravili iskorak u bodovima, ali su igrali vrlo dobro. Sjetite se prve utakmice s Dinamom kad su izgubili 2:0. Tada su do 70. minute bili dominantniji.

Vjerujem da će se Osijek spasiti, ali ne bih komentirao tko će ispasti. No, s obzirom na to kakav je to klub Osijek, kakve uvjete imaju i kakva je tradicija, bila bi prava šteta i tragedija da ispadne.

Nažalost, puno klubova premalo crpi igrače iz svojih akademija. I Osijek je nekad bio rasadnik vrhunskih, internacionalnih igrača. Danas, osim Matkovića, ne znam tko je izašao iz tog kluba.”

A može li Varaždin u sljedećem kolu HNL-a ugroziti Hajduk?

“Varaždin je protiv Dinama imao velikih problema, pogotovo u fazi obrane. Igrao je 19-godišnji Lesjak, njegovih prvih 90 minuta za Varaždin i to baš protiv Dinama, jer su im ozlijeđeni neki obrambeni igrači. Bez dodatnog iskustva u paru s iskusnijim suigračem bilo mu je teško, ali dečko je korektno izgledao. No, Varaždin će protiv Hajduka biti bolji jer će se neki igrači vratiti. Sigurno nisu bez šanse i neće se unaprijed predati.”

Za kraj, prognoza raspleta HNL-a?

“Od početka je bilo jasno da je Dinamo favorit broj jedan. Imali su jednu crnu rupu u sezoni kada su izgubili neke utakmice na nevjerojatan način, ali sada su se stabilizirali. U Hrvatskoj ligi praktički ne vidim momčad koja ih može ozbiljnije ugroziti.

Bit će možda rezultatskih posrtaja, ali Dinamo je po meni apsolutni favorit i bilo bi veliko iznenađenje da ne bude prvi. Oscilacije Hajduka i Rijeke su prevelike da bi uhvatili kontinuitet i ugrozili Dinamo kao prošle godine.

A što se tiče utakmice Osijek – Vukovar u sljedećem kolu, bit će vrlo zanimljivo i trenutačno je to 50-50.

To će biti utakmica koja će pokazati tko je najbolja momčad Istočne Slavonije. Igra se u Osijeku, ali treba reći kako i Vukovar dobro igra. Bili su dobri kod Schildenfelda i korektno su igrali, sad kod Čabraje još bolje izgledaju i igraju. Dakle Vukovar apsolutno zaslužuje mjesto na ljestvici koje trenutno drži.”