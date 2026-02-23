Debitirao za Dinamo i nakon minutu asistirao, Zajc mu se javio duhovitim komentarom

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U susretu 23. kola nogometaši Dinama su u gostima pobijedili Varaždin 4:0 čime su se dodatno učvrstili na prvom mjestu ljestvice.

Dinamo je brzopotezno postigao tri pogotka početkom drugog poluvremena. Prvo je Gabriel Vidović u 51. minuti zabio za vodstvo Dinama, dok je samo dvije minute kasnije Miha Zajc povećao na 2:0. Na tome nije stao nalet Dinama koji je u 57. vodio već 3:0, a strijelac je bio Mounsef Bakrar. Sve je zaključeno u 88. minuti kada je Marko Soldo bio strijelac za 4:0.

U 87. minuti za Dinamo je debitirao mladi Sven Šunta, a samo minutu kasnije asistirao je Soldi za gol.

Dinamo je svom mladom talentu posvetio objavu na Instagramu.

“Kakav debi Svena Šunte u službenoj utakmici za Dinamo! Plavi junior i U19 reprezentativac Slovenije ušao je u igru u 87. minuti dvoboja s Varaždinom i već u sljedećoj minuti upisao asistenciju Soldi za konačnih 4:0! Dragi Sven, čestitamo na velikom debiju i veselimo se novim nastupima u dresu Dinama!”, stoji u objavi.

U komentarima mu se odmah javi suigrač, slovenski veznjak Miha Zajc.

“Magijo. A kaj bumo s frizurom?”, napisao je Zajc insinuirajući na dužinu Šuntine kose.

“Nema šišanja za mene”, odgovorio je Šunta.