Hajduk doveo igrača kojeg je dugo pratio, prvo će se priključiti juniorima

YT screenshot

HNK Hajduk Split doveo je 19-godišnjeg Luku Banovića, obrambenog igrača rođenog u Splitu koji je odrastao i nogometno se školovao u Kanadi nastupajući za mlađe selekcije Vancouver Whitecaps FC. Potvrđeno je da ga je splitski klub registrirao pa sada ima pravo igranja.

Još u travnju 2024. pisalo se da je Hajduk zainteresiran za Banovića. Tijekom turnira u SAD-u skaut akademije Mate Radić zapazio je igrača koji može pokriti pozicije stopera i zadnjeg veznog te je stupio u kontakt s njegovim roditeljima. Nakon toga Banović je više puta kratko trenirao u Hajdukovoj akademiji, ali nije mogao nastupati zbog važećeg ugovora s kanadskim klubom, koji je u međuvremenu istekao.

Pregovori su sada uspješno završeni, Banović je službeno registriran i priključit će se Hajdukovim juniorima, za koje može igrati do kraja sezone. Mladi sastav splitskog kluba trenutačno drži peto mjesto s 25 bodova, pet manje od vodeće NK Lokomotiva Zagreb, a nastavak prvenstva počinje sredinom ožujka.