Garcia: Težak tjedan, u Hajduku se uvijek nešto događa. Vučević? Nije idealno, nismo znali o čemu se radi

Hajdukov trener Gonzalo Garcia zadovoljan je prikazanom igrom i osvojenim bodovima u Osijeku.

“Znali smo da će biti teško. Imaju dobre igrače i trenera koji je dobro organiziran i agresivan u presingu, ali odradili smo dobar posao. Imali smo dobar dan. U početku su oni imali čistu šansu i dobru obranu Silića, ali kako je utakmica odmicala bili smo sve bolji i kontrolirali smo utakmicu”, počeo je analizu za Max Sport Gonzalo Garcia.

Hajduk je treći put ove sezone pobijedio Osijek istim rezultatom (2:0), ovaj put golovima Marka Livaje i Rokasa Pukštasa.

Prvi put ove sezone Garcia je u uzastopnim utakmicama poslao na teren istih 11.

“Da, zapravo nisam to ni znao, ali jedan od članova stožera to mi je danas rekao. OK, dobro. Moramo naći način kako biti stabilni. Ne znači da oni koji nisu igrali danas neće igrati. Uvijek kažem da igrači moraju gurati naprijed i ne smiju padati, nego raditi još više kad pomisle da su ispali iz kadra.”

Čime ste najzadovoljniji danas?

“Danas su svi dobro radili posao, kao što smo ga radili i u ranijim utakmicama. Od obrane u nekim ključnim situacijama do napada također. Imamo strukturu koja nam pomaže.”

Jesu li događanja ovog tjedna u klubu (odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića) utjecala na momčad?

“Naravno, bio je težak tjedan. Deset minuta prije treninga najavljena je konferencija za medije, nismo znali o čemu se radi. Vjerojatno igrači i svi mi osjećamo da je čudno, ali gledajte, uvijek se ovdje nešto događa. Igrači rade naporno, zajedno su i moramo se fokusirati na naš posao. Nije idealno, ali tako je kako je. Mentalno su igrači jaki, to su pokazali. Ne plaše se igrati.”

U Jadranski derbi morate bez Rebića, ali Šego se vraća.

“Šego je trenirao s momčadi, spreman je za igru. Na limitu smo na nekim pozicijama, sada bez Rebića. Bamba je bio bolestan cijeli tjedan, Almena je još ozlijeđen. Ali to nije izlika. Moramo igrati kao momčad, ako radimo što moramo možemo pobijediti bilo koga”, zaključio je Garcia.