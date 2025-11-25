Fruk: Ne može baš bilo koja momčad dati Hajduku pet komada

Podijeli :

Rijeka je u 14. kolu SuperSport HNL-a deklasirala Hajduk s uvjerljivih 5:0.

Junak susreta bio je Toni Fruk, koji je na Rujevici postigao hat-trick, dok su Samuele Vignato i Luka Menalo dodali po jedan pogodak, upisavši najveću riječku pobjedu nad Splićanima u povijesti.

Nakon sjajne predstave, Fruk je za službenu stranicu lige komentirao impresivan trijumf svoje momčadi.

“Kakav je osjećaj? Fenomenalan. Kompletna momčad je odigrala vrhunsku utakmicu, to je ono što nam je trebalo, to je ono što smo tražili i ono što nam je ove sezone nedostajalo. Eh sad, kad su se slegnuli dojmovi, onda treba reći da nismo ništa posebno napravili. Naravno da ova utakmica jako puno znači našim navijačima, ali i dalje smo u donjem domu ljestvice, to želimo popraviti i treba nam kontinuitet. Želimo nastaviti ovako igrati i pobjeđivati, uhvatiti pravi ritam kako bi pobjede dolazile lakoćom”, kaže Toni Fruk koji nije mogao ni slutiti da će protiv Hajduka zabiti “hat-trick”, kamoli ne tako brzo:

“Nisam mogao ni zamisliti ovakav scenarij i ovakvu utakmicu. “Hat-trick” skoro u prvih pola sata… Sjeo je baš vrhunski. Drago mi je da sam momčadi olakšao posao, naravno da onda poslije raste samopouzdanje, kako meni, tako i cijeloj ekipi. Jasno mi je da se to neće ponavljati svaku utakmicu, ali važno je da nastavimo igrati kao protiv Hajduka. Poslije dugo vremena smo baš dobro izgledali, prilagodili se vremenskim uvjetima. Možda nismo napravili sve što smo zamišljali na treninzima, ali smo odradili jako dobar posao.”

Toni Fruk postao je tek treći igrač Rijeke kojem je pošlo za rukom postići “hat-trick” u jadranskim derbijima. Andrej Kramarić uspio je u srpnju 2014. godine tri pogotka Hajduku (4:2) na Kantridi postići za minutu manje (10’, 22’, 31’), Davor Vugrinec u travnju 2006. godine tri je pogotka (31’, 71’, 83’) postigao u pobjedi protiv Hajduka (4:0) na Poljudu.

“Prelijepo je biti u tom odabranom društvu i u rečenici s Vugrinecom i Kramarićem, pogotovo što će to sigurno ostati zapisano još godinama poslije mene. Nisam mogao zamisliti čak uopće da postignem “hat-trick”, kamoli protiv Hajduka, u utakmici koja ima težinu. Stvarno sam presretan. Da li mi se javio Krama? Nije, nije još… Vjerojatno je opterećen svojim utakmicama pa ne stigne, ha, ha, ha…”

Kvizaško pitanje glasi: u dresu koje momčadi i protiv koga je Toni Fruk postigao jedini “hat-trick” u karijeri prije ovoga Hajduku? Dogodilo se to 2. travnja 2021. godine kad je Toni pogocima u 34., 59. i 63. minuti donio pobjedu (3:1) Dubravi Tim kabel protiv druge momčadi Dinama!

“Sjećam se, kako se ne bih sjećao, na stadionu Kustošije… Mogu čak reći da je taj hat-trick bio upečatljiviji, barm što se tiče ljepote golova.”

Kakvi su to tek golovi bili… Sve je, naravno, ovjekovječeno i može se pogledati na YouTubeu. Posebno je upečatljiv bio drugi pogodak. Škarice kakvih se ne bi postidjeli ni najveći igrači svih vremena!

“Eto, nisam lagao, ha, ha, ha…”

Tonijev mobitel se ovih dana “užario” od poruka i poziva. Čestitke stižu sa svih strana…

“Mobitel zvoni na sve strane, nisam još stigao na sve ni odgovoriti. Ne želim tome pridavati preveliku pažnju, najvažnije je sad ostati na zemlji jer je ispred nas najteži dio sezone, dolazi Europa, zaredat će se puno utakmica, u prvenstvu teško vrijeme i teški tereni, ova pobjeda nam samo treba biti poticaj i vjetar u leđa da nas malo pogura. Najvažnije je da shvatimo da možemo i da nam je mjesto u vrhu. Imamo kvalitetu i širinu, ne može baš bilo koja momčad dati samo tako Hajduku pet komada. Jednostavno, trebalo nam je malo vremena da neke stvari sjednu na svoje mjesto, da pohvatamo konce i da zaredamo s pobjedama.”

Toni Fruk nedvojbeno proživljava najljepše razdoblje u karijeri, osvojio je s Rijekom “duplu krunu”, zaslužio epitet najboljeg igrača SuperSport HNL-a, ustalio se u reprezentaciji koja je izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, sad i “hat-trickom” srušio vodeću momčad lige i najvećeg rivala… A još uvijek sve to doživljava na (pre)skroman način…

“Sve je išlo postupno, stepenicu po stepenicu, ova godina se čini da ne može biti ljepša… I da, dosta mi ljudi govori da sam preskroman, a ja se prema svemu tome odnosim onako kako sam odgojen. Jednako bih se ponašao i da nisam u ovakvoj situaciji i da igram u svom selu. Ne doživljavam sebe da sam netko i nešto, a opet… Ne mogu ostati imun na okolinu, na ono što se o meni govori i piše. Sve u svemu, čvrsto sam na zemlji, znam da neće uvijek sve biti bajno i krasno i trebat će se nositi i s drukčijim situacijama”, zaključio je Fruk.