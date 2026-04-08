Evo u kojem sastavu Dinamo u Gorici traži plasman u finale Kupa

Nogometaši Gorice od 18:30 dočekuju Dinamo u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.
Zagrebačka momčad, vodeća u SHNL-u, ima čak 34 boda više od Gorice i slavila je u dva od tri međusobna susreta ove sezone.
Što se tiče izostanaka, Gorica će biti bez Poza i Ercega zbog ozljeda, dok Dinamo ne može računati na Livakovića, Pereza Vinlöfa i Varelu.
Stigli su i sastavi za današnju utakmicu:
GORICA: Šahinović – Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja, Bogojević – Kavelj, Pozo – Pršir, Epailly, Sule
DINAMO: Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović
