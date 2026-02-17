Evo kakva je sudbina Sopića na klupi Osijeka

Nogomet 17. velj 202620:52 0 komentara
BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic via Guliver Images

Nova predsjednica Osijeka, Alexandra Vegh, održala je sastanak s trenerom Željkom Sopićem, koji je dobio punu podršku uprave, doznaje Ofenziva.

Tema sastanka bila je Sopićeva vizija kluba i pronalazak rješenja za krizu u momčadi.

Iako su u javnosti spominjana imena Zorana Zekića i Dine Skendera kao mogućih nasljednika, trenutno neće biti promjene trenera na Opus Areni.

Osijek, posljednja momčad lige, u sljedećem kolu gostuje kod Lokomotive (subota, 17:15) i pobjeda je imperativ. U slučaju remija ili poraza, za očekivati je kako će Sopić postati bivši…

