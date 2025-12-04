Dinamo objavio važnu vijest za navijače uoči derbija s Hajdukom

Modri su pobjedom u Velikoj Gorici preskočili Bijele na ljestvici i imaju priliku povećati prednost na četiri boda, dok se Hajduk nada pobjedi koja bi ih vratila na vrh.

Kolariću će subotnji derbi biti četvrti u karijeri, evo kako su završila prethodna tri u kojima je sudio

Zbog velikog interesa, klub je odlučio otvoriti i gornju sjevernu tribinu, što do sada nije bio uobičajen potez ove sezone.

Ulaznice će koštati 15 eura (10 eura za članove kluba) i bit će dostupne svima, za razliku od ranije objave da ih mogu kupiti samo članovi.

Razlog promjene je sigurnost – na zapadnoj tribini postoji rizik da bi ulaznice mogli kupiti navijači Hajduka, što bi zahtijevalo dodatnu kontrolu, dok sjeverna tribina s Bad Blue Boysima takvih problema nema.