Dinamo se dirljivom objavom oprostio od svoje legende, Srećka Bogdana

Dinamo se dirljivom objavom oprostio od svog legendarnog igrača, Srećka Bogdana.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“U velikoj tuzi i bolna srca javljamo da nas je zauvijek napustio naš proslavljeni nogometaš, jedan od simbola purgerskog kluba, naš dragi i nezaboravni Srećko Bogdan.

Jedan od najvažnijih igrača naše povijesti, omiljen među navijačima, suigračima i trenerima, u najvećem hrvatskom klubu proveo je punih deset godina. S Dinamom je osvojio (ne)priznati naslov prvaka 1979. u ‘slučaju Tomić’, bio je član slavne generacije 1982., a dohvatio je i dva Kupa – 1980. i 1983. godine.

GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.