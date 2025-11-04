Dinamo ostaje bez igrača kojeg je poslao na posudbu? Evo koliko bi trebao zaraditi

Mauro Perković, jedan od najboljih igrača poljske Cracovije, briljira ove sezone u klubu koji trenutno drži četvrto mjesto u prvenstvu
U Cracoviju je stigao u veljači na jednogodišnju posudbu iz Dinama i brzo postao neizostavan član prve postave.
Perković je među najboljim lijevim braničima u poljskoj ligi, a odlazak iz Dinama pokazao se kao pun pogodak. Posudba mu istječe 10. siječnja, no Cracovija će gotovo sigurno aktivirati otkupnu klauzulu od 800 tisuća eura, budući da već ima ponude od 2 do 3 milijuna eura.
Plan kluba je otkupiti njegov ugovor i potom ga tijekom ljeta prodati uz značajnu zaradu, piše tportal.
Perković je u Dinamo stigao iz Istre u srpnju 2023. na inzistiranje Ante Čačića za dva milijuna eura i ima ugovor do 2028. godine. Nakon ozljede koljena i gležnja prošlog ljeta izgubio je mjesto u momčadi te je na zimu poslan na posudbu, gdje se ponovno afirmirao.
