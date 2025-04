Đalović najavio derbi: Dinamo nam se želi revanširati za težak poraz na Rujevici, nešto će se pitati i nas

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke u nedjelju, 27. travnja s početkom u 18:45 sati, gostuju na Maksimiru kod Dinama u sklopu 32. kola SuperSport HNL-a. Riječ je o susretu koji bi mogao imati presudan utjecaj na konačni rasplet u borbi za naslov prvaka.

Rijeka u ovu utakmicu ulazi s imperativom povratka na pobjednički kolosijek nakon dva uzastopna poraza – protiv Istre 1961 i Osijeka. Uoči završnice sezone, pritisak je sve veći, a svaki bod izravno utječe na konačan poredak na vrhu ljestvice.

Trener Rijeke Radomir Đalović najavio je utakmicu protiv Dinama:

“Čeka nas ponovo teška utakmica, derbi možda i cijelog ovog dijela prvenstva. Idemo u goste direktnom konkurentu za naslov protiv kojeg ćemo pokušati ostvariti dobar rezultat.

Vidjet ćemo još kakvo je zdravstveno stanje, nedostajat će tri, četiri igrača koji su dobili ozljede nakon Osijeka, ali tkogod da dobije priliku i bude igrao u Maksimiru idemo sa željom da odigramo pravu utakmicu.

Oreč i Djouahra su također najvjerojatnije aut za Dinamo. Protivnik je to o kojem znamo sve, koji ove godine ne igra baš dobro, ali ima veliku kvalitetu. No mene zanima kakvi ćemo biti mi, a vjerujem da ćemo odigrati pravu utakmicu i ostvariti pravi rezultat u borbi za prvaka Hrvatske. Bez obzira na to tko istrčao”.

Đalović je naglasio da vjeruje u kvalitetu svoje momčadi.

“Razgovaramo puno o tome da kiksamo u utakmicama u kojima imamo šansu pobjedom se odvojiti od Hajduka i Dinama, a onda kiksamo. Sad igramo s jednim od dva konkurenta i vrijeme je da probijemo tu psihološku barijeru. Ne bih ja rekao da je ove sezone liga manje kvalitetna, baš suprotno.

Mnogi klubovi su se podigli, svi se bore za nešto. Nije kao prošle sezone kad se vrlo brzo znalo tko će ispasti i tko će u Europu, a jedino neizvjesno bila je ta borba između nas i Dinama za oba trofeja. Sad je drugačije. No i dalje smo mi prvi i imamo sve u svojim rukama.”

“Nama je u odnosu na ekipu koja je počela prošlu sezonu otišlo 13-14 igrača, ali uspjeli smo se i plasirati u finale kupa i pet kola prije kraja biti prvi u prvenstvu. To je dokaz kvalitete ove momčadi, to je zasluga naših igrača i oni to moraju shvatiti. Moraju pokazati tu kvalitetu koja ih je dovela ovako visoko. Pobjeda nad Dinamom bila bi nam možda i ključna u borbi za titulu. Kojih god početnih 11 istrčalo, mi idemo po pobjedu. Jer tko zna kad će nam se opet pružiti ovakva prilika. Da uzmemo sve.”

“Protiv Osijeka smo htjeli, igrači su davali sve od sebe, borili se, ali nekada ne ide. Moramo raditi na tim stvarima, na toj nekoj psihološkoj barijeri. Osijek moramo što prije zaboraviti, protiv Dinama možemo sve ispraviti. Dinamo će imati veliku želju revanširati nam se za poraz na Rujevici, ali rekao sam i igračima da ne mogu i ne želim vjerovati da Dinamo može imati veću želju od nas da ostvarimo pobjedu”, rekao je Đalović.