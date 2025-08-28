Đalović: ‘Nadam se da dolazi Pjaca’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Rijeka je doživjela težak poraz u Solunu. Grčki PAOK slavio je s uvjerljivih 5:0 u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige. Time su Riječani, s ukupnih 5:1, ostali bez plasmana u grupnu fazu Europske lige te će ove sezone igrati u Konferencijskoj ligi, dok su Grci izborili nastup u Europskoj ligi gdje među mogućim protivnicima mogu izvući i Dinamo.

Pogotke za PAOK postigli su Soualiho Meite, Giannis Konstantelias, Fedor Chalov, Giorgos Giakoumakis i Dimitrios Pelkas. Nakon utakmice medijima se obratio trener Rijeke Radomir Đalović.

“Imali smo nesreću što je PAOK odigrao fenomenalnu utakmicu. Dobili smo gol iz prekida, iz kornera, na što smo posebno ukazivali. A onda smo se još povukli. Pa mi smo sami sebi zabili dva gola. A PAOK još ima individualnu kvalitetu, igrače koji sami mogu riješiti utakmicu. Zato i vrijede ovoliko. Nismo bili hrabri”, kazao je na početku.

Đalović je istaknuo kako njegova momčad nije uspjela ozbiljnije ugroziti domaćine, ali vjeruje da će u Konferencijskoj ligi pokazati pravo lice.

rekao je i osvrnuo se na potencijalna pojačanja:

“Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima…

Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati.”