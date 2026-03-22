Carević prezadovoljan nakon Rijeke: ‘Možda sam i bio dosadan u prvom dijelu sezone, ali…’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica je u posljednjoj utakmici 27. kola SuperSport HNL-a u Velikoj Gorici svladala Rijeku s 4:0.

Junak domaće momčadi bio je Bruno Bogojević s hat-trickom, a jedan pogodak dodao je Ante Erceg. Bio je to najteži poraz Rijeke ove sezone i najveća pobjeda Gorice.

Utakmicu je komentirao trener domaćina Mario Carević:

Potop Rijeke u Velikoj Gorici: Bogojević hat-trickom srušio bivši klub!

“Kad pobijediš Rijeku 4:0, onda nema zamjerki. Mislim da smo pokazali veliko zajedništvo. Jedan Erceg koji ima 36 godina u 87. minuti sprinta za loptom, to smo mi. Vratilo nam se što smo promašivali u ranijim utakmicama. Nekako je sve bilo na našoj strani. U drugom dijelu smo ih čekali u bloku i dobro trčali kontre, kad imaš Bogojevića onda si jako opasan po dubini“, rekao je Carević pa dodao:

“To je ono što sam govorio da nam nedostaje u prvom dijelu sezone, možda sam čak bio i dosadan, ali sad vidite koliko je to bitno. Dobro je da dolazi stanka, da se možemo malo odmoriti i pripremiti za polufinale Kupa i gust raspored u SHNL-u. Dat ćemo igračima tri dana slobodno, namolili su me, pa idemo dalje.”

“Što se tiče ambicija za nastavak sezone, idemo iz utakmice u utakmicu, oprezan sam. Nisam tip koji će se opustiti ni sekunde, moramo držati tenziju jer se lako uđe u neku lošiju seriju. Mislim da ova ekipa može biti i bolja sada kad nema pritiska, imam osjećaj da smo puno kvalitetniji kad ne osjećamo pritisak borbe za opstanak. Mislim da smo kupili mir sad kad smo se odvojili i da će igre biti bolje”, zaključio je.