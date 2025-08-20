Carević: Nema zadovoljavanja trenutnom situacijom, Vukovar ima super pojedince

Utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević, čija momčad dolazi motivirana nakon velike pobjede protiv Lokomotive (1:3) na Maksimiru u prošlom kolu:

“Nema opuštanja i zadovoljavanja s trenutnom situacijom. Dosta sam zadovoljan s tom zadnjom utakmicom, ali sam itekako svjestan kakva nas utakmica čeka u Vukovaru, na nešto sporijem terenu, u drugačijim okolnostima. Mi jednostavno moramo biti spremni i mentalno i fizički na to što nas čeka.

Čeka nas dobar protivnik koji je stvarno prezentirao dobru igru u sva tri kola, protivnik koji je jako dobro defanzivno organiziran i koji ima odličan kontranapad. Na prekidima su dobri, tako da nas čeka teška utakmica. Zato moramo biti svjesni toga i spremni“, rekao je Carević u najavi utakmice pa dodao:

Erceg: Borba za naslov? Očekujem sličnu sezonu kao prošlu, Osijek igra najljepši nogomet u Hrvatskoj SKener: Dinamovci, klub je vaš, čuvajte ga!

“Analizirali su i oni nas, manje-više sve znamo. Naravno da svaka utakmica nosi nešto novo i neku novu ideju, ali uvijek govorim da je prilagodba trenutna.”