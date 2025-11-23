Carević nakon pobjede: Na travi se lovio led, nismo htjeli puno riskirati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica je u posljednjoj utakmici 14. kola SuperSport HNL-a upisala pobjedu 1:0 protiv Istre. Strijelac jedinog pogotka bio je Jurica Pršir u 36. minuti.

Akciju je sjajno otvorio Iker Pozo, koji je prošao kroz nekoliko suparničkih igrača u sredini i proigrao Pršira. Veznjak Gorice se potom izborio za prostor na vrhu šesnaesterca te uz odbijanje od bloka Ville Koskija pogodio za vodstvo – koje se na kraju pokazalo i odlučujućim.

Nakon dvoboja utakmicu je prokomentirao trener Gorice, Mario Carević.

“Drago mi je da smo pobijedili doma jer imamo težak raspored i tri boda su nam bila imperativ. Mislim da smo bili dosta dobri u prvom poluvremenu, imali smo dosta šansi. U drugom dijelu su nas oni opteretili, htjeli smo periodično uvesti drugog napadača da ih usmjerimo na bokove, ali na kraju smo ipak stavili liniju s pet iza jer smo dosta patili”, rekao je Carević pa dodao:

“Drago mi je jer ovakve utakmice treba izvući i pobijediti. Šteta što nismo otišli na 2:0, ali ovo nam je prvi clean sheet ove sezone. Dosta zahtijevan teren, pogotovo u drugom poluvremenu. Nismo htjeli puno riskirati jer se već lovio led na površini trave. Komunicirao sam igračima da što manje igramo povratne lopte jer tako iz ničega možemo dati protivniku šansu za gol. Izgleda da smo se mi bolje snašli, uvjeti su bili isti njima i nama.”