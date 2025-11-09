Boban sazvao hitan sastanak u Dinamu, igrači žestoko raspravljali nakon poraza u Puli?!

Predsjednik Zvonimir Boban pratio je utakmicu s tribina uz Velimira Zajeca i članove Nadzornog odbora te je, vidno razočaran, odmah nakon susreta otputovao u Zagreb razmišljajući o mogućim potezima.

Bivši HNL trener za SK opleo po Kovačeviću i Bobanu: ‘Četiri mjeseca su imali za uigravanje, ovo je nedopustivo!’ Kovačević: Ne razmišljam o otkazu. Lisica? Bio je solidan do prvog gola

Igrači su u svlačionici ostali više od dva sata, gdje je, prema tvrdnjama 24sata, održan žestok sastanak.

Istodobno, sve su glasnije priče o Kovačevićevoj smjeni. Boban je za ponedjeljak ujutro sazvao hitan sastanak stožera na kojem bi se trebalo odlučiti o trenerovoj budućnosti.