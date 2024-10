Bjelica: Ovo je živi užas kako mi igramo, moramo vratiti fokus na SHNL!

Podijeli :

Juls Gerter by Guliver

Dinamo je u sjajnom derbiju 11. kola SuperSport HNL-a izgubio na Maksimiru od Osijeka 4:2 i ostao na sedam bodova zaostatka za vodećim Hajdukom. Nakon utakmice razočaran je bio Nenad Bjelica, trener Plavih.

“Čestitam Osijeku na zasluženoj pobjedi. Voda je u cijeloj utakmici išla na njihov mlin. Da smo na 1:0 zabili Baturininu šansu bi utakmica vjerojatno krenula u drugom smjeru. Nakon toga smo primili dva gola kakva Dinamo ne smije primati, onda i treći nakon 2:2, a to je previše grešaka za klub kao što je Dinamo.

Moramo se popraviti defenzivno jer prema naprijed dobro igramo, stvaramo šanse, ali moramo napadati i braniti se s 11 igrača i to svi igrači moraju shvatiti. Tako mora biti ne samo u Ligi prvaka nego i u SHNL-u”, rekao je u uvodu.

Koliko je nedostajao Theophile-Catherine?

“Što ste sve vi novinari napisali o Theophileu, to ne može pas s maslom oprati. Bio je krvnik Dinama nakon Šahtara, a sad najednom ne možemo bez njega. Drugi igrač je danas dobio šansu, koji je Dinamo i uveo u Ligu prvaka tako da ne bih stavljao krivicu na to što je netko nedostajao. Ja preuzimam odgovornost za ovaj poraz jer sam ja odlučio da igramo ovako kako igramo”.

Pričali ste o defenzivnoj nestabilnosti. Dinamo je u 11 golova primio 15 golova, na razini momčadi s dna lige. Koliko je to zabrinjavajuće u borbi za naslov?

“To je užas, užas. Kad se sjetimo koliko golova je Dinamo primao u mojem prvom mandatu, ovo je užas. Jako sam razočaran zbog toga. Problem je što igraš svaka tri dana i nemaš trenutak vremena da nešto treniraš. Preuzimaš ekipu na pola sezone, igraš u tom ritmu i preuzima i rizik da nećeš moći trenirati. U Ligi prvaka smo shvatili da moramo braniti sa svih 11, ali u SHNL-u još nismo”.

Je li fokus prevelik na Europu i kako komentirate izlazak Nevistića na Bukvića?

“Sigurno ima veze što igramo svaka tri dana. Normalno je da igrači nisu najsvježiji. U prvom mandatu sam dosta rotirao od srijede do nedjelje, deset ili jedanaest igrača. To se nije osjetilo, ali s ovim igračima ja nisam radio i da bih promijenio čitavu momčad to ni ne mogu raditi jer imamo Kulenovića, a drugi napadač Petković je poluzdrav. Danas je igrao Pjaca i zabio je dva gola i svaka mu čast, ali morate raditi s tom ekipom da biste mogli toliko mijenjati.

Danas smo ih promijenili četiri za koje ne možeš očekivati da budu u najboljoj formi jer ne igraju toliko. Jedno su želje, drugo su mogućnosti i rezultat je posljedica svega toga. Suđenje ne komentiram, a Nevistić je stao pa krenuo pa stao. Možda da je bio malo odlučniji, ali i on se bori s fizičkim problemima iako je rekao da se dobro osjeća i zato je branio. To je već bio kraj utakmice, ali moglo je to bolje, da”

Možete li reći da u odnosu na Pulu nije bio toliko problem pristupa i želje igrača?

“Ma, ni u Puli nije to bio problem, protivnik je bio jako dobro organiziran i neugodan. Ne bih puno pričao o pristupu. Igrači su bili svjesni važnosti današnje utakmice i ne bih poraz sveo na loš pristup. Bio je splet okolnosti takav kakav je bio”.

Imali ste poseban motiv za ovu utakmicu, kako se osjećate?

“Želio sam pobijediti zbog svega što se dogodilo nakon mojeg odlaska iz Osijeka. Ali, ispravio bih vas, ja sam veliki navijač Osijeka i imam velike emocije prema tom klubu, ali nemam prema ljudima koji ga vode. Prema njima nemam nikakvu emociju”

Sedam bodova minusa?

“Nije mali zaostatak sigurno i moramo pobjeđivati. Hajduk je u dobroj formi, pobjeđuje, ali moramo mi pobjeđivati i ne gledati druge. Igramo još triput međusobno i ako sve dobijemo, bit ćemo prvaci. Moramo vratiti fokus na SHNL, apsolutno na SHNL i onda će naše šanse biti veće”.