Bivši stoper Dinama odlazi u Poljsku

Podijeli :

VincentxKalut via Guliver Image

Boško Šutalo, nekadašnji stoper Dinama, pronašao je novi klub.

Kako pišu belgijski mediji, Standard ga je poslao na posudbu u poljsku Cracoviju do kraja sezone, uz mogućnost otkupa vrijednu 500 tisuća eura.

Šutalo je u Dinamo stigao u siječnju 2022. iz Atalante za četiri milijuna eura, no u Zagrebu ga nisu zaobišle ozljede koje su mu ograničile nastupe. Ipak, iz Maksimira je otišao s bogatom kolekcijom trofeja. Dva puta je osvojio HNL, jednom Kup te Superkup. Prošlog ljeta preselio je u Standard bez odštete, a tada je izjavio da mu Dinamo uvijek ostaje u srcu:

“Ponosan sam jer sam bio dio najvećeg hrvatskog kluba i jer sam osvojio trofeje. Dinamo ću pratiti i dalje, a dvije godine u Zagrebu pamtit ću samo po lijepim stvarima.”

U Belgiji je u početku ostavio odličan dojam, u jednom trenutku bio i među najboljim braničima lige, ali ga je nova ozljeda ponovno usporila. Sada, s 25 godina, Šutalo kreće ispočetka u Poljskoj, gdje će u Cracoviji zaigrati uz sunarodnjaka Maura Perkovića. Klub trenira Slovenac Luka Elsner, a nakon pet odigranih kola poljskog prvenstva Cracovia zauzima drugo mjesto s tri boda zaostatka za vodećom Wislom iz Plocka.