Bivši hajdukovci režirali preokret Dugopolja u borbi za HNL

14. ožu 2026
NK Dugopolje

Nogometaši Dugopolja upisali su važnu pobjedu u borbi za vrh Prve NL, svladavši Cibaliju 2:1 u derbiju 22. kola nakon preokreta.

Vinkovčani su u utakmicu ušli kao trećeplasirana momčad s 35 bodova, dok je Dugopolje bilo četvrto s bodom manje. Ovom pobjedom Dugopolje je stiglo do drugog mjesta s 37 bodova, dva manje od vodećeg Rudeša koji ima utakmicu manje.

#related-news_0

Cibalia je povela u 40. minuti kada je nakon kornera Marka Pervana na drugoj vratnici pogodio Karlo Stapić. U nastavku je Dugopolje preokrenulo rezultat golovima bivših igrača Hajduka. Mijo Caktaš je u 67. minuti izjednačio, a pobjedu domaćinima donio je Andrija Balić pogotkom u 89. minuti.

Dugopolje je tako u debiju novog trenera Dine Skendera prekinulo niz od tri utakmice bez pobjede, dok je Cibalia upisala treći uzastopni poraz nakon serije od šest pobjeda.

Standings provided by Sofascore

 

 

 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet