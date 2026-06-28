Bio je jedan od najboljih igrača u SHNL-u, sada je otpisan u novopečenom prvoligašu

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Sport Klub

Rudeš, novi prvoligaš, slaže momčad za povratničku sezonu u SuperSport HNL, koju otvara gostovanjem kod Rijeke.

Međutim, u novu sezonu ulaze bez Kristijan Lovrića, koji je trebao biti jedno od glavnih pojačanja, ali zbog teške ozljede nije upisao nijedan nastup za klub, a iz Rudeša su potvrdili da mu zahvaljuju na suradnji.

Lovrić se ozlijedio neposredno prije početka sezone, uoči prvog kola protiv Sesveta, kada je doživio tešku ozljedu Ahilove tetive i morao na operaciju, nakon čega ga je čekala duga rehabilitacija.

Godinu dana kasnije, klub je objavio popis igrača na koje više ne računa, a među njima se, uz Ivana Tomečaka, našao i Lovrić. Time se nastavlja njegov težak period karijere nakon što je ranije igrao za Osijek i Goricu, gdje je imao najuspješnije razdoblje.

Podsjetimo, posljednju službenu utakmicu odigrao je 25. siječnja 2025. godine za turski Amed, nakon čega je ostao bez kontinuiteta i sada ponovno traži novi klub i povratak natjecateljskom ritmu.