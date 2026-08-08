Bio je hit druge lige, a sada s Istrom prijeti Hajduku: ‘Imao sam 16 ponuda, ali htio sam SHNL’

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NK Istra 1961

Prošle sezone Ivan Šaranić bio je jedan od glavnih igrača Prve NL, odnosno drugog razreda našeg nogometa i time izborio novu priliku u hrvatskoj eliti. Potpisao je za Istru 1961 s kojom želi nastaviti svoj igrački napredak.

Prošle sezone u dresu Sesveta Šaranić (23) je postigao čak 15 pogodaka i time skrenuo pažnju na sebe. Bilo je jasno da je nadišao drugoligaški rang i da je sazrio za novi pokušaj u prvoligaškom rangu.

Kažemo “novi” jer je u sezoni 2020./21. već bio upisao nekoliko nastupa za Dinamo te 2022./23. još nekoliko za Varaždin. No, nakon epizoda u Dugopolju, Al Bataehu i sada Sesvetama posve je spreman ostaviti puno dublji trag u SHNL-u.

“Lijepo se vratiti u najveći rang našeg nogometa. To je ono što sam najviše i htio. Moj agent mi je donio čak 16 službenih ponuda, stvarno ima kontakte po cijelom svijetu, ali odlučio sam da želim igrati u HNL-u i ostaviti dublji trag jer smatram da to mogu. On se složio sa mnom i krenuli smo put Drosine”, rekao je Šaranić u razgovoru za Germanijak.

Osvrnuo se na prošlu sezonu.

“Loše se krenulo od početka sezone. Na pripremama sam dobro trenirao, ali jednostavno me gol nije htio, nisam zabio u nekoliko situacija u kojima sam mogao. Nije mi se sve poklopilo. Pred kraj te prve polusezone zabio sam onaj eurogol petom i od tada je praktički sve krenulo. Uslijedile su dobre zimske pripreme. Spojilo se puno dobrih igrača i ljudi, svi smo kliknuli. Nismo se družili pojedinačno, nego kao cijela ekipa. Trener je također mlad i ambiciozan. Puno smo radili analize. Od prvog trenera i cijelog stožera do nas igrača, družili smo se i baš smo svi kliknuli i mislim da je to glavni razlog uspjeha.”

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U prvoj povratničkoj utakmici u SHNL Istra 1961 je kod kuće u sjajnoj utakmici izgubila od Lokomotive 3:2. Puljani nisu zaslužili izgubiti po svemu prikazanom.

“Nije to bio dobar rezultat za klub i sve nas, ali dao sam svoj maksimum i pokazao da sam s razlogom ovdje. Zahvalio bih se klubu koji mi je dao šansu i doveo me. Vjerujem da će tijekom sezone biti sve bolje, kako za mene, tako i za cijelu momčad.”

U toj je utakmici Istra izvela jednu od najmlađih postava u povijesti HNL-a pod vodstvom trenera Cabella.

“S obzirom na to da imam 23 godine, malo mi je čudno što sam jedan od najiskusnijih na terenu. Ali, mi smo odlična momčad, na mlađi pogon to guramo i možemo se dobro pokazati. Trener je odličan, vidi se njegova kvaliteta i profesionalizam. Želi da svaku utakmicu damo svoj maksimum. Ima ambiciju da budemo agresivni, da puno trčimo i, što je najbitnije, da se krećemo bez lopte u fazi obrane i napada. Možemo puno toga pokazati. Jesmo najmlađi, ali možemo biti jako konkurentni za velike stvari”, smatra Šaranić.

Otkrio je i zašto nosi broj 80 na dresu.

“Nema posebne tajne. Moji najdraži brojevi bili su zauzeti pa ih nisam mogao odabrati. Ronaldinho mi je najdraži igrač. Uvijek sam ga volio pratiti, iako nisam mogao mnogo dok je igrao jer sam mlad, praktički se nisam ni rodio. Ipak, uvijek volim gledati njegove poteze. Smatram da je bio daleko najbolji i otuda taj broj.”

U potrazi za prvim ovosezonskim bodovima Istra 1961 u nedjelju stiže u Poljud na noge Hajduku, ohrabrenom nakon pobjede 5:2 u Vilniusu protiv Žalgirisa. Proteklih je sezona Istra često znala zagorčavati život Splićanima i to čak i na Poljudu (u zadnja četiri gostovanja imaju dvije pobjede i remi), a sa Šaranićem u sastavu dobili su još jednog jakog aduta za nastavak tog pozitivnog niza.