Bakrar otkrio je li mu draži gol Hajduku ili Feneru, a onda poslao poruku Kovačeviću

Monsef Bakrar početkom kolovoza stigao je u Dinamo iz New York Cityja, što je bio njegov povratak u SHNL. Transfer u Maksimir bio je planiran još ranije, no umjesto Dinama iz Istre 1961 otišao je u SAD.
Iako je tek treći napadač u momčadi Marija Kovačevića, brzo je pokazao da se na njega može ozbiljno računati mjesto. U manje od dva mjeseca i svega 187 minuta na terenu postigao je pet golova, među kojima se posebno ističu onaj protiv Hajduka i pogodak Fenerbahčeu.
Bakrar je u intervjuu za Novu TV otkrio koji mu je gol draži.
“Hajduku. Drugačiji je to osjećaj, zato što znamo da je to derbi. Rekao sam već da volim taj stadion i tu atmosferu. Kad sam došao tamo, zabio sam pogodak, bilo je posebno.”
Ispred njega su Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović.
“Dobijem nekoliko minuta u svakoj utakmici. Drago mi je što trener ima povjerenja u mene i nadam se, naravno, da ću dobivati i više minuta u budućnosti i da ću pomoći momčadi.”
Otkrio je i tko mu je najbolji suigrač.
“Miško, Mišić”
A najbolji vodič po Zagrebu:
“Mateo Lisica. Uvijek je uz mene. Puno mi je pomogao otkako sam došao.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!