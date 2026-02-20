Ante Vukušić vraća se u hrvatski nogomet

Upravljanje hrvatskim četvrtoligašem su preuzeli mlađi ljudi, a dolazak iskusnog napadača s bogatom domaćom i inozemnom karijerom pokazuje ambiciju za iskorak.
Ante Vukušić (34) vraća se u Junak iz Sinja, a službena potvrda transfera očekuje se uskoro.
Prema navodima Germanijaka, njegov povratak dolazi u razdoblju u kojem klub prolazi kroz reorganizaciju i postavlja temelje dugoročnog razvoja.
Vukušić je nogometno stasao u Junaku, odakle je otišao u Hajduk i izborio mjesto u prvoj momčadi.
Nakon epizode u Splitu igrao je u inozemstvu, među ostalim za Pescaru, Lausanne Sport, Olimpiju Ljubljanu, FCSB, Varaždin, a posljednji angažman imao je u talijanskom Acirealeu u Serie D.
