Ako je vjerovati onoj da se prvenstvo osvaja na ‘malim utakmicama’, onda Hajduk stoji fantastično

HNK Hajduk Split

Hajduk je u 17. kolu SuperSport HNL-a slavio na gostovanju kod Lokomotive 3:1 te se novim preokretom ponovno vratio na vrh prvenstvene ljestvice, barem do Dinamova ogleda u Koprivnici protiv Slaven Belupa.

Sve osim pobjede Plavih značilo bi da Splićani ostaju vodeći i uoči posljednjeg jesenskog kola.

Bijeli su nakon 17 odigranih utakmica upisali 10 pobjeda, četiri neriješena ishoda i tri poraza. Ako vrijedi ona poznata teza da se prvenstva osvajaju na „malim utakmicama“, Hajduk se nalazi u izvrsnoj poziciji jer je upravo u takvim susretima gotovo besprijekoran. U ogledima s klubovima koji su prošle sezone završili u Top 4, Hajduk ima po tri remija i tri poraza – po jedan remi i jedan poraz protiv Rijeke, Dinama i Varaždina. No, u preostalih 11 utakmica protiv ostatka lige ostvario je čak 10 pobjeda i jedan remi.

Jedini kiks u tim susretima dogodio se na gostovanju kod Slaven Belupa, gdje je završilo bez pogodaka, dok su u ostalih 10 utakmica Bijeli redovito opravdavali ulogu favorita. U derbijima su postigli četiri gola, a primili čak 13, što znači da u ostalim susretima imaju impresivnu gol-razliku 22:3.

Najbolji i na gostovanjima

Ovom pobjedom Hajduk je zaključio 17. gostovanje u kalendarskoj 2025. godini i polusezonu završava kao najuspješnija momčad izvan svog stadiona. U devet gostujućih utakmica osvojio je 17 bodova uz pet pobjeda, dok je drugoplasirani Dinamo na 13 bodova, uz utakmicu manje.

Čak i u slučaju Dinamove pobjede u Koprivnici, Plavi neće nadmašiti Hajdukov učinak na gostovanjima. Stabilna forma protiv slabijih suparnika i uspješni nastupi u gostima tradicionalno su ključni faktori u borbi za naslov – a upravo u tim segmentima Hajduk zasad izgleda vrlo uvjerljivo.