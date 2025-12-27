Ako Dinamo želi zadržati Bennacera, morat će ‘odriješiti kesu’ u povijesnom transferu?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Ako Dinamo želi zadržati Ismaela Bennacera i nakon sljedećeg ljeta, morat će se dobro 'isprsiti', ako je vjerovati informacijama Gazzette dello Sport.

Poznati talijanski dnevnik objavio je tekst u kojem analizira učinak 12 igrača koje je Milan poslao na posudbu tijekom ove sezone. Jedan je od njih i veznjak Ismael Bennacer koji je ‘parkiran’ u Dinamo. Neki su napustili San Siro u potrazi za minutažom, neki su nezadovoljni svojim statusom u Milanu, a neki se vraćaju iz ozljede.

Svatko ima svoju priču pa tako i Bennacer koji se svidio mnogima u Maksimiru. I Gazzetta notira kako Alžirac “otkriva konzistentnost izvedbi koja je izostala u proteklim godinama u Milanu.”

Bennacer pod vodstvom trenera Marija Kovačevića ima 11 nastupa u ligi uz jedan gol i dvije asistencije, dok u Europa ligi nema pravo nastupa.

I konačno, Gazzetta navodi ključnu informaciju, a ta je da Dinamo može otkupiti Bennacera za 12 milijuna eura! Ako Dinamo aktivira tu opciju, bio bi to daleko najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba, stoga se nekako ne čini realnim da će to zaista i učiniti. Lako je moguće da bi ta cifra mogla itekako “ohladiti” Plave u nastojanju da zadrže Bennacera. Osim ako, dakako, uspiju ispregovarati nešto bolji “deal”…