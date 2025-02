‘Ako Dinamo izgubi od Hajduka, mislim da je prvenstvo gotovo’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Rijeka i Hajduk uspjeli su pobjeći Dinamu. Iako bodovna prednost nije velika, ona je ipak ozbiljna. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li sastav Fabija Cannavara uspjeti u stizanju zaostatka i obraniti naslov prvaka. Nakon prvenstvenih derbija, dolaze derbiji u Kupu i tu će svakako biti neizvjesno te uzbudljivo.

Hrvatski nogometni treneri Krešimir Režić i Nikola Jurčević su u paralelnom razgovoru za Sport Klub analizirali derbije. Dotaknuli su se prednosti, koju Rijeka i Hajduk imaju nad Dinamom. Isto tako najavili su derbije u Kupu i može li Dinamo stići zaostatak.

Kako ste vidjeli uvjerljive pobjede Hajduka i Rijeke nad Osijekom te Dinamom?

Režić: “Prva utakmica između Hajduka i Osijeka nije mi bila iznenađenje. Cijele ove sezone Osijek igra ispod razine očekivanja, a kao klub izgleda sve bolje i bolje zbog stadiona te igrača, koje mogu dovesti. Međutim, ono što je pokazao je razočaravajuće. Svi nešto puno pričaju o pobjedi protiv Dinama, ali u toj utakmici Dinamo je bio puno bolji. Mislio sam da će Hajduk lagano dobiti utakmicu. Druga je bila veliko iznenađenje za sve. Očekivao sam da bude ravnopravno jer nijednoj momčadi nisam dao nikakvu prednost. Rijeka jednostavno igra dobro i zasluženo je pobijedila Dinamo.”

Jurčević: “Gledao sam utakmice s velikim zanimanjem. Dogodio se jedan veliki preokret u smislu neke percepcije što se naslova prvaka tiče. Nekako se prognoziralo da je Dinamo veliki favorit u odnosu na Rijeku i Hajduk te da je sposoban napraviti seriju, koja bi ga dovela do prvog mjesta. Međutim, derbiji su okrenuli situaciju. Hajduk je bio u igračkoj i rezultatskoj krizi, ali odigrao je najbolju utakmicu te uz maestralnog Livaju došao do 4:0. Pokazao je da ga se ne može otpisivati, nego da je ozbiljan kandidat za titulu. S druge strane, Rijeka je napravila senzacionalnu pobjedu s obzirom na to da je izgubila neke važne igrače. Dinamo se pojačao i na kraju doživio katastrofu. Jučerašnji dan učinio je da HNL bude interesantan. Vratio se na neke početne pozicije kao na kraju jesenskog dijela. Vidimo Rijeku sa sedam i Hajduk sa šest bodova prednosti. Broj kola se smanjio, a Dinamo mora napraviti sve da se izdigne iz ove krize.

Rijeka je na sedam, a Hajduk na šest bodova prednosti u odnosu na Dinamo. Sada se Rijeka i Hajduk bore za prvo mjesto, a razlika između njih je samo jedan bod.

Režić: “Da, odvojili su se od Dinama koji je u jako nezgodnoj situaciji i još mu dolazi Hajduk na Maksimir. Ako Dinamo izgubi od Hajduka, mislim da je prvenstvo gotovo. Teško je otpisivati Dinamo, ali bit će jako zanimljivo i HNL je jako zanimljiv kao prošle sezone. Nećemo pričati o nekakvoj posebnoj kvaliteti, ali je svakako zanimljivo.”

Jurčević: “Da, iako nisam jedini koji je apostrofirao borbu između Dinama i Hajduka. To je tako bilo u nekakvom medijskom fokusu, a Rijeka je iskoristila priliku na fantastičan način. Hajduk je bio u velikom grču i imao puno problema u organizaciji igre. Dinamo nikako da poveže seriju uspjeha. Svaka čast Rijeci, koja najbolje izgleda na terenu te se vide energija i polet. Ono što je jako važno jest da se vidi simbioza publike, trenera s igračima i na koji način trener vodi momčad bez glume nekakvog umjetnog autoriteta. Rijeka je trenutačno najugodnije iznenađenje.”

Poslije derbija u prvenstvu, slijede derbiji u Kupu. Sastaju se Hajduk i Rijeka te Dinamo i Osijek.

Režić: “Ne treba nikoga otpisivati u Kupu jer je pun iznenađenja. Mislim da će Dinamo malo doći k sebi i tu mu dajem veliku prednost. Hajduku dajem prednost samo zbog domaćeg terena. Mislim da su to dvije momčadi, koje pokazuju najviše. Mislim da Rijeka čak pokazuje puno više, ali Hajduk ima jako dobar rezultat.

Jurčević: To je nova runda derbija, koji će biti zanimljivi bez obzira je li prvenstvo ili Kup. Kup je utješna nagrada, a čini mi se da je Hajduk osvojio dva puta u zadnje dvije, tri ili četiri godine. Utakmice su strahovito bitne jer oni, koji su imali uspješan vikend nastave u pobjedničkom raspoloženju. Za Dinamo ova utakmica je kao mini-rehabilitacija i povratak nekakvog optimizma uoči derbija s Hajdukom.”

Po vama, može li Dinamo uhvatiti zaostatak za Rijekom i Hajdukom?

Režić: “Sigurno da može bez obzira na trenutačno stanje u poretku. Dinamo ima kvalitetu i kvalitetne igrače, nego Rijeka i Hajduk. Može nadoknaditi jer ima kvalitetu za to, ali i iskustvo što je najvažnije. Svaki sljedeći poraz može mu biti odlučujući.”

Jurčević: “Dinamo ipak ima pobjednički DNK. Kada je pod najvećim pritiskom, lakše se nosi s tim u odnosu na Rijeku i Hajduk. S druge strane, ovogodišnji Dinamo je strahovito promjenjiv i vidimo puno oscilacija. Nema postave ili standardiziranosti igrača, a tu je još dosta novih igrača koji nisu dovoljno kvalitetni ili se nisu dovoljno adaptirali. Naravno da bih Dinamu dao šansu jer ima nekakve unutarnje kapacitete, ali ima puno teži zadatak.”