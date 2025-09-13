‘Za kokain ili joint dobiješ šest mjeseci, ja sam za sirup dvije godine’

Alejandro Dario "Papu" Gomez Villaverde (37), svjetski prvak s Argentinom 2022., trebao bi se idućeg mjeseca vratiti nogometu nakon isteka dvogodišnje suspenzije.

Na doping testu pao je u studenom 2022., neposredno prije početka Mundijala , no odluka je donesena tek kasnije pa je zadržao zlatnu medalju.

“Imao sam lošu noć i uzeo sam sirup protiv kašlja koji inače piju moja djeca. Nisam se savjetovao s liječnicima svog tadašnjeg kluba Seville, a ispostavilo se da je sirup zapravo bio B2-adrenergički lijek, sličan salbutamolu”, započeo je Gomez u intervjuu za YouTube kanal De Visitante.

“U početku sam se mučio gledati nogomet, isključio sam televizor, za mene je nogomet bio mrtav. Prvih nekoliko mjeseci bilo mi je jako teško, nisam razumio zašto mi se ovo događa. Vrhunac karijere, osvojeno Svjetsko prvenstvo, ali eto, život vam ponekad baci ovakve neočekivane situacije i iznenađenja. Nisam se htio umiroviti od nogometa, nisam htio dozvoliti da dvije ili tri osobe u odijelima i kravatama, koje se nikada nisu bavile sportom, odlučuju o tome kad će biti kraj moje karijere”, dodao je.

U međuvremenu je potpisao za talijansku Padovu, gdje bi trebao pomoći klubu u borbi za ostanak u Serie B.