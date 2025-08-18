Vlašić zabio gol za pobjedu Torina protiv drugoligaša u Kupu

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić odveo je Torino u sljedeći krug Kupa Italije postigavši pogodak za pobjedu protiv drugoligaša Modene.

Jedini gol na utakmici kapetan Torina je postigao u 52. minuti.

Torino će u sljedećem krugu igrati protiv Modene.

U ponedjeljak je plasman u sljedeći krug izborila i Hellas Verona, koja je prošla trećeligašku Audace Cerignolu tek boljim izvođenjem udaraca s 11 metara (4-2). U osnovnom dijelu utakmice rezultat je bio 1-1, a strijelac za Veronu bio je Domagoj Bradarić u 55. minuti. Za domaće je izjednačio Lopez u prvoj minuti sučevog dodatka.

Hellas Verona će u sljedećem kolu, koje je na rasporedu krajem rujna, igrati protiv drugoligaša Venecije.