Vlašić i Kulenović imaju novog trenera

Baroni, koji je ljetos preuzeo momčad, na kraju nije uspio pronaći formulu za uspjeh – u posljednjih sedam utakmica imao je samo jednu pobjedu i jedan remi, što je dovelo do ispadanja iz talijanskog kupa od Intera i pada na 15. mjesto u Serie A.

Vlašić najbolji, Kulenović najlošiji igrač u porazu Torina

Torino se službeno oprostio od Baronija i zahvalio mu na dosadašnjem radu, a vođenje momčadi povjereno je D’Aversi, koji je potpisao ugovor do 30. lipnja 2026. Bivši vezni igrač, rođen 1975. u Stuttgartu, trenersku karijeru započeo je 2014. i najviše se istaknuo s Parmom, koju je u dvije sezone vratio iz Serie C u Serie A, a kasnije je vodio i Sampdoriju, Lecce te Empoli.

Hrvatski dvojac u Torinu, kapetan Nikola Vlašić i novopridošli napadač Sandro Kulenović, tako dobiva novog trenera, a D’Aversa će debitirati u nedjelju protiv Lazija na domaćem terenu.