Vlahović je Juventus ‘stajao’ bogatstvo: Dali su milijun eura za svaki nastup

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xNicolòxCampox via Guliver

Dušan Vlahović napustio je Juventus nakon četiri i pol godine i karijeru će nastaviti u Bešiktašu. Talijanski mediji u međuvremenu su napravili financijski obračun njegova boravka u Torinu, a ukupna cifra prilično je velika.

Prema izračunu koji Sportal prenosi iz Gazzette dello Sport, Juventus je na Vlahovića ukupno potrošio 162,14 milijuna eura. Od toga je 85,36 milijuna eura izdvojeno za transfer iz Fiorentine u siječnju 2022., dok je na njegovu bruto plaću tijekom četiri i pol godine otišlo još 76,78 milijuna eura.

Vlahović je za Juventus odigrao 168 službenih utakmica i postigao 68 pogodaka. Kada se ukupni trošak podijeli s brojem golova, ispada da je svaki njegov pogodak Juventus u prosjeku koštao oko 2,38 milijuna eura.

Najisplativija mu je bila sezona 2023./24., kada je zabio 18 golova, pa je trošak po pogotku iznosio oko 1,81 milijun eura. U posljednjoj sezoni postigao je deset pogodaka, dok je ukupni Juventusov trošak povezan s njim premašio 41 milijun eura.

Vlahovićeva torinska epizoda sada je službeno završena. Srpski napadač predstavljen je kao novi igrač Bešiktaša, čiji ga je predsjednik Serdal Adalı opisao kao jednog od najvećih europskih napadača.

Tako je nakon četiri i pol godine u Juventusu otvorio novo poglavlje karijere, dok se u Torinu sada podvlači financijska crta njegova angažmana.