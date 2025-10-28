‘Uno-zero-basta’: Napoli se minimalnom pobjedom, barem privremeno, odvojio na vrhu Serie A

Vodeći Napoli je pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leccea otvorio 9. kolo talijanske Serie A, koje će biti odigrano kroz tjedan.
Kamerunski veznjak Frank Anguissa postigao je pobjednički pogodak u 69. minuti.
Domaća momčad je imala priliku povesti u 56. minuti, ali je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić obranio kazneni udarac koji je izveo Francesco Camarda.
Napoli je na vrhu ljestvice s 21 bodom. Drugoplasirana Roma ima tri boda manje i utakmicu manje. Lecce je na 16. poziciji sa šest bodova.
U utorak će još Atalanta u Bergamu ugostiti Milan (20.45 sati).
