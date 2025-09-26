Tudor ostaje bez Vlahovića?! Juventus ga se odlučio riješiti, evo kad bi trebao otići

Iako je srpski centarfor Dušan Vlahović (25) najbolji strijelac Juventusa ove sezone, uprava Stare dame namjerava ga prodati u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.

Unatoč tome što u igru uglavnom ulazi s klupe za pričuve, Vlahović je ove sezone zabio četiri pogotka. Ugovor s Juventusom ističe mu u lipnju sljedeće godine, a Vlahović nema namjeru produžiti suradnju.

To znači da je zimski prijelazni rok zadnja šansa za Juve da nešto zaradi na njegovoj prodaji. Ovog ljeta Vlahović je bio blizu prelaska u AC Milan, no klubovi se nisu mogli dogovoriti o visini odštete.

Zanimanje za Vlahovića pokazivali su i Chelsea te Manchester United, a u Juventusu se nadaju da bi ta dva engleska kluba mogla u siječnju opet “pozvoniti” na njegova vrata, navode talijanski mediji.

Vlahović je stigao u Juventus u siječnju 2022. , a torinski klub je za njega platio Fiorentini 83 milijuna eura odštete. U 150 utakmica za Juve Vlahović je postigao 62 gola i tome je dodao 15 asistencija.

