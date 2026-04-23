Talijani: Sučić ‘gori’! Jednim potezom pokazao je da je veliki igrač

xGiuseppexMaffiax 260421_CoppaItalia_Inter-Como_GM_07176 via Guliver Image

Nakon što je Martin Baturina zabio za Como u uzvratu polufinala talijanskog kupa kod Intera, u prvi plan je iskočio Petar Sučić. Hrvatski veznjak prvo je upisao dvije asistencije, a zatim i zabio za pobjedu 3:2 i plasman Intera u finale.

Como je imao vodstvo od 2:0, a preokret je krenuo nakon što je Sučić ušao u igru u 60. minuti, kada je njegova momčad gubila 0:2. Samo devet minuta kasnije odlično je proigrao Hakana Çalhanoğlua, koji je snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora smanjio na 1:2.

Njih dvojica ponovno su kombinirala u 86. minuti — Sučić je ubacio s lijeve strane, a Çalhanoğlu glavom zabio za 2:2. Potpuni preokret stigao je ubrzo nakon toga, kada je Sučić driblingom izbacio čuvara, odigrao dupli pas s Çalhanoğluom i precizno pogodio za konačnih 3:2 i oduševljenje na stadionu Meazza.

Talijanska Gazzetta dello Sport istaknula je kako je Sučić često bio u ulozi pričuve, ali da je ovom predstavom oduševio trenera Cristians Chivua. „Sučić gori“, piše Gazzetta, uz pohvale za njegovu tehniku i potez kod gola.

Ove sezone Sučić ima tri gola i pet asistencija u 44 nastupa, od čega 22 kao starter. U Inter je stigao prošlog ljeta iz Dinama za 14,6 milijuna eura, a prema Transfermarktu njegova vrijednost sada iznosi oko 30 milijuna eura.