Talijani o Mandžukiću u Milanu: ‘Ispalo je katastrofalno’

Guliver

Niclas Füllkrug, napadač West Hama koji u veljači puni 33 godine, stigao je u Milan na posudbu do kraja sezone.

Rossoneri neće platiti naknadu za posudbu, a dogovorena je opcija otkupa od 13 do 14 milijuna eura, bez obveze kupnje. Milan će u cijelosti pokrivati njegovu plaću, a Füllkrug će nositi dres s brojem 9, uz opasku La Gazzette dello Sport – “tko nosi taj broj u Milanu, obično je promašaj”.

Među igračima koji s devetkom nisu ostavili dublji trag na San Siru nalazi se i Mario Mandžukić. Unatoč bogatoj i trofejnoj karijeri u Dinamu, Bayernu, Atlético Madridu i Juventusu, u dresu Milana nije se proslavio i ostao je bez golgeterskog učinka.

Mandžukić je u Milan stigao 2021. godine, šest mjeseci nakon odlaska iz Al-Duhaila, te je za Rossonere odigrao 11 utakmica.

“Nije bila riječ o mladom igraču u kojeg treba ulagati, nego o provjerenom rješenju na koje se, barem teoretski, možete osloniti zatvorenih očiju. Nakon nekoliko mjeseci neaktivnosti, koji su uslijedili poslije ne baš nezaboravnog iskustva u Kataru s Al-Duhailom, u siječnju 2021. stigao je u Milanello.

Ispalo je katastrofalno. Ozljeda mišića izbacila ga je iz pogona na mjesec i pol, a u svojih 11 nastupa (287 minuta) Mario nikad nije uspio pronaći put do gola. Milan mu je bio posljednji klub, a zatim je uslijedilo umirovljenje”, navodi Gazzetta.