Modrić uvršten u najboljih 10 transfera sezone

Podijeli :

(AP Photo/Antonio Calanni) via Guliver Image

Božićno razdoblje stiglo je u trenutku kada je sezona 2025./26. došla do svoje sredine. Dok se najveće europske lige spremaju za zimsku pauzu, otvorio se prostor za osvrt na prva četiri mjeseca natjecanja i procjenu ljetnih dolazaka koji su se već nametnuli u novim sredinama.

Premier liga i ovoga je ljeta bila na vrhu europske potrošnje, s rekordnih 3 milijarde funti uloženih u transfere. Aktualni engleski prvak Liverpool posebno se istaknuo dovođenjem trojice najskupljih igrača prijelaznog roka – Huga Ekitikea, Floriana Wirtza i Alexandera Isaka. Ipak, početak sezone ponovno je potvrdio da visina odštete ne jamči uspjeh te da se ponekad najvrjednija pojačanja mogu dovesti bez ikakvog obeštećenja.

Portal Goal.com sastavio je popis deset ljetnih pojačanja koja su dosad ostavila najveći, ali i najneočekivaniji dojam u svojim klubovima. Na visokom četvrtom mjestu našao se i Luka Modrić.

Za kapetana hrvatske reprezentacije istaknuli su kako je bilo jasno da će, unatoč 40 godina, savršeno odgovarati Milanu i stilu talijanskog nogometa. Rossoneri su iskoristili priliku i doveli legendarnog veznjaka kao slobodnog igrača nakon njegovih 13 sezona u Real Madridu, a Modrić je odmah preuzeo ulogu ključnog čovjeka u sredini terena.

Zahvaljujući golemom iskustvu i vrhunskoj kvaliteti, Modrić je postao jedan od nositelja Milanove borbe za naslov prvaka. Do sada je započeo svaku prvenstvenu utakmicu, a u 13 od 15 nastupa odigrao je svih 90 minuta, potvrđujući iznimnu fizičku spremu i energiju za igrača njegovih godina.

Najboljih 10 po izboru portal goal.com:

1. Luis Diaz (Bayern München)

2. Yan Diomande (RB Leipzig)

3. Florian Thauvin (Lens)

4. Luka Modrić (Milan)

5. Granit Xhaka (Sunderland)

6. Jonathan Tah (Bayern München)

7. Martin Zubimendi (Arsenal)

8. Joan Garcia (Barcelona)

9. Marcus Rashford (Barcelona)

10. Malick Thiaw (Newcastle)