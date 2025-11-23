Sarri o Bašiću: Činilo se da je njegova avantura u Laziju završila, a sada je ključni igrač

Podijeli :

Nicolò Campo via Guliver Images

Nakon Lazijeve pobjede 2:0 nad Lecceom u 12. kolu Serie A, trener Maurizio Sarri osvrnuo se na izvedbu svoje momčadi.

Istaknuo je kako je zadovoljan načinom na koji je Lazio kontrolirao utakmicu, posebno tijekom prvih 60 minuta, kada je, prema njegovim riječima, momčad igrala najbliže onome što od nje traži.

Unatoč tome, Sarri je naglasio da žali što rezultat nije bio i uvjerljiviji s obzirom na broj stvorenih prilika. Posebno je pohvalio Tomu Bašića, koji je upisao asistenciju za vodeći pogodak.

“Kada je stigao u Italiju, imao je malo poteškoća. Vjerojatno to nije bila samo njegova odgovornost. Ugasio se, ostavljao je dojam da mu treba promjena sredine. Kada se činilo da je avantura u Laziju pri kraju, neočekivano se vratio i sada je ključan za nas”, rekao je Sarri.

Toma Bašić, 28-godišnji hrvatski veznjak, nastavlja nizati odlične partije u dresu Lazija. Nakon što je prošle sezone bio na margini – između klupe i tribina te vrlo blizu odlaska iz Rima – početak ove sezone donio mu je zaokret. Sarri mu je dao priliku u prvom sastavu, a Bašić ju je iskoristio do maksimuma, dodatno oduševivši navijače pogotkom protiv Juventusa.

Od kraja rujna standardni je član početne postave te je i protiv Leccea odigrao svih 90 minuta. U aktualnoj sezoni skupio je osam nastupa, postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Ugovor mu traje do ljeta, a procijenjena vrijednost iznosi oko milijun eura.

Put do Serie A

Bašić je rođen u Zagrebu, nogometne početke imao je u Dubravi, a s deset godina prešao je u NK Zagreb, gdje je proveo sedam godina u omladinskom pogonu. U ljeto 2014., tik prije 18. rođendana, potpisao je za Hajduk, koji ga je odmah poslao na posudbu u Rudeš. Tamo je odigrao 25 utakmica i zabio 2 gola, čime se nametnuo za povratak na Poljud.

U sezoni 2015./16. počeo je skupljati minute u prvoj momčadi, a standardan je postao godinu kasnije – u sezoni 2016./17. upisao je 36 nastupa, 6 golova i 6 asistencija. Standardan je ostao još jednu sezonu, nakon čega ga je Hajduk 2018. prodao u Bordeaux za 3.8 milijuna eura, tada jedan od najvećih izlaznih transfera u klupskoj povijesti. Za Bijele je ukupno odigrao 75 utakmica uz 11 pogodaka i 14 asistencija.

Francuska i Italija

U Bordeauxu je proveo tri sezone, bio standardan u Ligue 1 i zabilježio 82 nastupa, 9 golova i 5 asistencija. Njegove dobre igre donijele su mu transfer u Lazio u ljeto 2021. za 7.1 milijun eura. U prve dvije sezone u Rimu uglavnom je ulazio s klupe i bio važan rotacijski igrač, no postupno je ispao iz Sarrijevih planova te je bio blizu odlaska, uključujući i potencijalni povratak u Hajduk.

No ove sezone situacija se drastično promijenila – Bašić je ponovno postao ključni dio Sarrijeve momčadi, a njegova forma vraća ga među istaknutije hrvatske igrače u inozemstvu.