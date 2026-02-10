Paolo Tramezzani iznenadio novim angažmanom

Imenovan je trenerom ženske momčadi talijanskog prvoligaša Coma, s kojim je potpisao ugovor na godinu i pol. Riječ je o njegovom prvom poslu u ženskom nogometu.

Na klupu Como Women dolazi nakon otkaza Stefanu Sottiliju, a momčad se nakon 13 kola nalazi na osmom mjestu ženske Serie A. Tramezzani se tako vraća trenerskom poslu nakon malo manje od šest mjeseci, otkako je napustio Cipar.

Igrač Istre otišao u Bjelorusiju Toni Fruk ima samo dvije opcije za nastavak karijere

Tramezzani je Hajduk vodio u drugom dijelu sezone 2020./21. te izborio plasman u kvalifikacije za Europa ligu, ostvarivši u završnici pet pobjeda i remi protiv Dinama, a kasnije je radio u Al Faisalyju te dvaput u švicarskom Sionu.

U veljači 2024. preuzeo je Istru 1961, koju je podigao, ali je na kraju godine otišao u Yverdon. Posljednji angažman imao je u AEL Limassolu, gdje je smijenjen nakon četiri utakmice.