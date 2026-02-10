Igrač Istre otišao u Bjelorusiju

Marin je svoj prvi službeni nastup za pionire naše nogometne akademije upisao 24. veljače 2019. godine, kada se našem klubu priključio iz NK Rovinj.

Hajduku ipak propao posao od pola milijuna eura

Za prvu momčad NK Istra 1961 je upisao 10 nastupa u službenim utakmicama Prvenstva i Kupa, a također je nastupao i za NK Uljanik na dvojnoj registraciji gdje je skupio 29 nastupa, uz osam postignutih golova.

Ovim putem čestitamo Marinu na ostvarenom transferu i zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji, stoji u objavi Istre.