Nekadašnji trener Milana preuzeo momčad koja se bori za ostanak u Serie A

Marco Giampaolo je novi trener Cremonesea koji je otpustio Davidea Nicolu, nakon što ih je niz od 15 utakmica bez pobjede spustio u zonu ispadanja nakon obećavajućeg početka sezone, objavio je talijanski prvoligaš u srijedu.

Giampaolo, koji je vodio Cremonese dok je bio u trećoj ligi 2015. godine, prethodno je vodio klubove poput Milana, Torina i Sampdorije u Serie A, a prošle sezone je vodio Lecce.

Di Canio žestoko ‘opleo’ po Milanu, ali o Modriću je imao samo najljepše riječi

Cremonese je sezonu započeo pobjedom u gostima kod Milana i izgubio samo jednu od prvih devet utakmica te se našao u gornjoj polovici tablice. Međutim, 11 poraza u 15 utakmica bez ijedne pobjede ih svrstava na treće mjesto od dna i imaju tri boda (24) iza 17. Leccea (27).

Nicola je preuzeo vodstvo u srpnju s dvogodišnjim ugovorom, ali poraz od Fiorentine u ponedjeljak kod kuće rezultatom 1-4 označio je kraj njegove trenerskog angažmana. Cremonese u subotu gostuje kod Parme.