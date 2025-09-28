Modrićev Milan novi je lider Serie A! U derbiju su srušili aktualnog prvaka

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli s 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A.

Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali “Rossoneri” imaju najbolju razliku pogodaka.

Milan je poveo već nakon dvije minute i 23 sekunde igre. Christian Pulišić je probio po lijevoj strani uposlivši na suprotnoj vratnici Alexisa Saelemaekersa, koji je zabio za 1-0.

Napoli je umalo izjednačio u 11. minuti, no Mike Maignan je u istom napadu dva puta sjajno reagirao. Prvo je obranio udarac glavom Miguela Gutierreza, a zatim i udarac desnom nogom Scotta McTominaya.

“Rossoneri” su u 31. minuti udvostručili vodstvo. Strahinja Pavlović je prošao po lijevoj strani između trojice protivnika, uposlio Fofanu, koji je ostavio loptu za Pulišića, a američki napadač lijepo pogodio za 2-0.

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 57. minuti kada je Pervis Estupinan pred vratima povukao Giovannija Di Lorenza, a sudac Danielle Chiffi pokazao na bijelu točku. Nakon VAR pregleda domaćem braniču je pokazao i crveni karton. Kevin De Bruyne je bio siguran s bijele točke smanjivši na 1-2.

Gosti su najbliže izjednačenju bili u sudačkoj nadoknadi kada je David Neres pucao, no pogodio je okvir gola. Luka Modrić je odlično odradio cijeli susret za Milan.