Modrić primio prestižnu nagradu, a onda poručio Talijanima: ‘To bi bila tragedija’

xGonzalesxPhoto via Guliver

Luka Modrić bio je u središtu pozornosti na dodjeli nagrada Gazzetta Sports Awards, gdje je primio priznanje “Legenda 2025”. Osvajač Zlatne lopte i šest puta prvak Europe izazvao je ovacije publike čim je stupio na pozornicu.

“Čast je primiti ovo priznanje od tako prestižnih novina”, rekao je Modrić na talijanskom jeziku, zahvalivši se organizatorima.

Na pitanje kako u 40. godini i dalje uspijeva igrati na najvišoj razini s tolikom lakoćom i kontinuitetom, hrvatski kapetan dao je kratak i jasan odgovor:

“Osjećam se dobro, fizički i psihički, i sviđa mi se ono što radim. Želim tako nastaviti jer uživam. Sve ide kako sam želio.”

Njegov Milan trenutačno drži vrh Serie A, a Modrić s puno optimizma gleda na nastavak sezone i utrku za naslov prvaka:

“Radimo dobar posao i cilj je ne stati, iako se mnoge momčadi bore za prvo mjesto. Teško je, ali idemo naprijed. S vjerom.”

Kakva je razlika između talijanskog i španjolskog nogometa?

“Ljudi koji ne žive ovdje možda i ne doživljavaju koliko je Serie A teška, ali uvjeravam vas da je vaše prvenstvo jako tvrdo i konkurentno. Nisam se iznenadio jer sam bio spreman, znam ga još od dječačkih dana, kad sam ga gledao na televiziji, a pratio sam ga i svih ovih godina. Znao sam što me čeka i bio sam spreman.”

Zato nije imao problema s prilagodbom u Milanu?

“Sretan sam jer igram u klubu koji je za mene najveći talijanski klub od svih. Uživam svaki dan kad sam u Milanellu i kad nosim dres kluba. Nikad nisam mislio da mogu doći u Milan dok sam bio u Real Madridu, ali u životu se ponekad stvari dogode kad ih najmanje očekuješ. Ostvario mi se san jer sam odmalena navijač Milana.”

U Milanellu ste zatekli Massimiliana Allegrija. Kakav je vaš odnos s njim?

“On je veliki trener, pobjednik. Uživam raditi s njim i iznenadio me svojom osobnošću. Ima veliku sposobnost stvoriti dobar osjećaj u svlačionici jer je naviknut voditi velike šampione, pomaže ti da daš maksimum i smiri te, pa je lakše raditi ono što moraš.”

Kakav je život u Milanu?

“Dobar. Moja obitelj i ja dobro smo se snašli. Razumijem i talijanski, ali recimo da bolje govorim druge jezike, hrvatski, engleski i španjolski. No polako ću naučiti i talijanski.”

Za sada se ionako razumijete… svojim čarolijama na terenu, a navijači Milana ludi su za Modrićem.

“Drago mi je. San Siro je poseban stadion, a naši navijači su izvanredni.”

Kad smo već kod talijanskog i Italije, vi i vaša Hrvatska već ste se kvalificirali. Očekujete li azzurre sljedećeg ljeta na Svjetskom prvenstvu?

“Bila bi tragedija za vas da propustite treće Svjetsko prvenstvo zaredom… Nadam se da će se Italija kvalificirati jer će na sljedećem SP-u biti sve najbolje reprezentacije, a Italija je jedna od najboljih. Dakle, mora biti tamo.”

Pokušavate nas umiriti?

“Doigravanje je uvijek teško, ali želim Italiji da se kvalificira. Čekam vas…”

Vama je, u međuvremenu, ždrijeb dodijelio skupinu s ponekom zamkom jer ćete igrati protiv Engleske, Gane i Paname.

“Engleska je… Engleska, jedna od najjačih reprezentacija koje postoje, ali nikoga ne podcjenjujemo. U teškoj smo skupini i moramo se dobro pripremiti. Do Svjetskog prvenstva ima još puno vremena, a sada treba misliti na sadašnjost i na Milan jer želimo nastaviti ovim putem.”