‘Modrić još ne može normalno jesti, a inspiraciju vidi u Džekinom primjeru’

Motiviraju ga Svjetsko prvenstvo i želja da pomogne Milanu u borbi za Ligu prvaka, piše Gazzetta dello Sport. Nakon skidanja šavova odmah je krenuo s terapijama i individualnim treninzima, a uskoro bi trebao početi i lagano trčati. Planiran je i povratak uz zaštitnu masku, no zasad su kontakt i jači napori zabranjeni. Zbog operacije još uvijek ne može normalno jesti, što dodatno otežava oporavak.

Iako bi se uskoro mogao pojaviti na klupi, njegov povratak na teren ovisit će o daljnjem napretku i liječničkim procjenama. Cilj mu je pomoći momčadi u završnici sezone i borbi za ključne bodove.

Unatoč početnim prognozama o duljoj pauzi, Modrić se nada bržem povratku, a kao inspiraciju vidi primjer Edin Džeko, koji se nakon slične ozljede vratio na teren za samo dva tjedna. Realnije je ipak da zaigra u samoj završnici prvenstva, gdje bi njegov povratak mogao biti važan za ostvarenje ciljeva Milana.