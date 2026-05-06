‘Modrić još ne može normalno jesti, a inspiraciju vidi u Džekinom primjeru’

Luka Modrić započeo je utrku s vremenom kako bi se vratio na teren prije kraja sezone. Samo osam dana nakon operacije jagodične kosti već se pojavio u trening-centru Milana, iako je prvotno bilo predviđeno dulje mirovanje.
Motiviraju ga Svjetsko prvenstvo i želja da pomogne Milanu u borbi za Ligu prvaka, piše Gazzetta dello Sport. Nakon skidanja šavova odmah je krenuo s terapijama i individualnim treninzima, a uskoro bi trebao početi i lagano trčati. Planiran je i povratak uz zaštitnu masku, no zasad su kontakt i jači napori zabranjeni. Zbog operacije još uvijek ne može normalno jesti, što dodatno otežava oporavak.
Iako bi se uskoro mogao pojaviti na klupi, njegov povratak na teren ovisit će o daljnjem napretku i liječničkim procjenama. Cilj mu je pomoći momčadi u završnici sezone i borbi za ključne bodove.
Unatoč početnim prognozama o duljoj pauzi, Modrić se nada bržem povratku, a kao inspiraciju vidi primjer Edin Džeko, koji se nakon slične ozljede vratio na teren za samo dva tjedna. Realnije je ipak da zaigra u samoj završnici prvenstva, gdje bi njegov povratak mogao biti važan za ostvarenje ciljeva Milana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!