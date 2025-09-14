Modrić je golom srušio rekord Serie A star čak 64 godine

Nogometaši Milana upisali su pobjedu 1:0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A, a junak susreta bio je Luka Modrić. Hrvatski kapetan postigao je svoj prvi pogodak u dresu Milana i time dodatno obilježio početak nove avanture u Italiji.
Modrić je već u drugom kolu upisao asistenciju iz slobodnog udarca za Rubena Loftus-Cheeka, a sada je golom ušao u povijest Serie A. Naime, s 40 godina i pet dana postao je najstariji veznjak strijelac u povijesti talijanskog prvenstva.
Time je srušio rekord legendarnog Nilsa Liedholma, koji je davne 1961. godine zabio za Milan protiv Intera sa 38 godina i 169 dana.
Ovim je pogotkom Modrić potvrdio status jednog od najvećih igrača generacije te dokazao da i u poznim igračkim godinama može biti ključna figura na najvećoj sceni.
