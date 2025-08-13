Matija Frigan ima novi klub! Belgijci će dobiti 10 milijuna eura, a evo koliko pripada Rijeci

Matija Frigan (22) prelazi iz belgijskog Westerloa u talijansku Parmu za 10 milijuna eura, objavio je Fabrizio Romano. Hrvatski napadač prošle je sezone u 39 utakmica postigao 13 golova i dodao dvije asistencije, a prema Transfermarktu vrijedi 7.5 milijuna eura.

Za njega je interes pokazao i Hull City Sergeja Jakirovića, no zbog zabrane transfera engleski klub nije mogao reagirati, pa je Parma angažirala mladog hrvatskog napadača.

Parma je prošlu sezonu završila na 16. mjestu Serie A, izborivši ostanak u talijanskoj ligi.

Podsjetimo, Frigan je u Westerlo došao u ljeto 2023. iz Rijeke za 5.5 milijuna eura, a Riječani će zaraditi i na ovom transferu. Zahvaljujući klauzuli o 10% profita od sljedeće prodaje, Rijeka će inkasirati 450 tisuća eura.