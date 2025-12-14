Juventus se podigao nakon odlaska Tudora, slavili su na teškom gostovanju

Momčad Luciana Spallettija do pobjede je stigla golom Juana Cabala u 64. minuti, čime je preskočila Bolognu i popela se na peto mjesto s 26 bodova, jednim više od domaćina.

Pobjednički pogodak stigao je nakon prekida, kada je Cabal, koji je ušao u igru svega tri minute ranije, bio najviši u skoku nakon ubačaja Kenana Yildiza. Situaciju je gostima dodatno olakšao izravni crveni karton Torbjørna Heggema u 69. minuti, nakon prekršaja u izglednoj prilici. Rezultat se do kraja nije mijenjao.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro odigrao je 73 minute za Bolognu.

Otkako je Spalletti preuzeo Juventus od Igora Tudora, torinski klub ima samo jedan poraz te učinak od šest pobjeda i tri remija u svim natjecanjima.