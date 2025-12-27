Juventus novom pobjedom skočio na treće mjesto Serie A, hrvatski vratar najbolji kod domaćina

Nogometaši Juventusa pobijedili su domaću Pisu s 2-0 u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 17. kola talijanske Serie A.
Momčad Luciana Spallettija do pobjede je došla u posljednjih 20 minuta dvoboja. Za vodstvo torinske momčadi u 73. minuti autogol je postigao Arturo Calabresi, a konačnih 2-0 postavio je 20-godišnji turski napadač Kenan Yildiz.
Iako je primio dva pogotka, hrvatski vratar Adrian Šemper bio je najbolji igrač Pise.
Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom. No, Milan ima dvije utakmice manje, baš kao i vodeći Inter, koji ima 33 boda, te Napoli koji je na četvrtom mjestu s 31 bodom.
Pisa je na predzadnjem, 19. mjestu s 11 bodova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!