Nikola Vlašić nastavio sjajan niz golova, ali nije bilo dovoljno za slavlje Torina

Podijeli :

Marco Alpozzi/LaPresse via AP via Guliver Images

U dvoboju 17. kola Serie A Torino je na domaćem terenu izgubio protiv Cagliarija (1-2), a strijelac je ponovno bio Nikola Vlašić.

Vlašić je pogodio u 27. minuti nakon velike gužve, a on je strijelac već u četvrtom kolu zaredom, dok mu je ovo ukupno peti gol sezone. No, njegov gol nije bio dovoljan jer je Cagliari preko Mattea Prattija (45) i Semiha Kiliscoya (66) došao do pobjede,

Como je s 3-0 nadigrao u gostima Lecce golovima Nice Paza (20), Jaccoba Ramona (66) i Anastatiosa Douvikasa (77). Ivan Smolčić je igrao prvo poluvrijeme, a Mafrtin Baturina ušao u 84. minuti za Como.